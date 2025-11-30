Lautaro Martinez Inter'i galibiyete taşıdı!

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Inter, deplasmanda Pisa'ya konuk oldu. Romeo Anceonetani'de oynanan mücadeleyi Inter, 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golleri 69. ile 83. dakikalarda Lautaro Martinez kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU FORMA GİYDİ

Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadeleyi tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Inter, puanını 27'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Ligde 6 maç aranın ardından mağlup olan ev sahibi Pisa ise 10 puanla 18. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Inter, Como'yu konuk edecek. Pisa, Parma'yı evinde ağırlayacak.