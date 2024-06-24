Lazar Samardzic kimdir? Lazar Samardzic kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
Lazar Samardzic, sosyal medyada Fenerbahçeli futbolseverler tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Lazar Samardzic kimdir? Lazar Samardzic kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Lazar Samardzic'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Lazar Samardzic kimdir? Lazar Samardzic kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
LAZAR SAMARDZİC KİMDİR?
Lazar Samardzic, 24 Şubat 2002 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Udinese takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Sırp futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2019 yılında Hertha'da başladı.
Daha sonra sırasıyla RB Leipzig, Udinese kulüplerinde oynadı.
Lazar Samardzic bu sezon İtalya Serie A'da oynadığı 34 maçta 6 gol 2 asist yapmıştır.
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