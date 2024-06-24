Deniz Undav kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Undav hangi takımda oynuyor?
Alman Milli Takımı'nda oynayan Deniz Undav, Chris Führich ile düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçla ilgili sorulan soruya cevap verdi. İşte Undav'ın basın toplantısındaki cevapları sosyal medyada gündem oldu. Peki, Deniz Undav kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Undav hangi takımda oynuyor?
Futbolcu Deniz Undav'ın Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçla ilgili sorulan soruya cevap verdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Peki, Deniz Undav kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Undav hangi takımda oynuyor?
DENİZ UNDAV KİMDİR?
Deniz Undav 19 Temmuz 1996'da Almanya'da doğdu. Aslen Şanlıurfalı olan Undav, Santrfor mevkiinde görev almaktadır. Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart forması giymektedir.
DENİZ UNDAV'IN OYNADIĞI TAKIMLAR
2015-2017 TSV Havelse
2017-2018 Eintracht Braunschweig II
2018-2020 SV Meppen
2020-2022 Union SG
2022- Brighton & Hove Albion
2022 › Union SG
2023- › VfB Stuttgart
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