Deniz Undav kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Undav hangi takımda oynuyor?

Alman Milli Takımı'nda oynayan Deniz Undav, Chris Führich ile düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçla ilgili sorulan soruya cevap verdi. İşte Undav'ın basın toplantısındaki cevapları sosyal medyada gündem oldu. Peki, Deniz Undav kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Undav hangi takımda oynuyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 12:58
Deniz Undav kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Undav hangi takımda oynuyor?
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Futbolcu Deniz Undav'ın Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçla ilgili sorulan soruya cevap verdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Peki, Deniz Undav kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Undav hangi takımda oynuyor?

DENİZ UNDAV KİMDİR?

Deniz Undav  19 Temmuz 1996'da Almanya'da doğdu. Aslen Şanlıurfalı olan Undav, Santrfor mevkiinde görev almaktadır. Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart forması giymektedir.

DENİZ UNDAV'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

2015-2017 TSV Havelse

2017-2018 Eintracht Braunschweig II

2018-2020 SV Meppen

2020-2022 Union SG

2022- Brighton & Hove Albion

2022 › Union SG 

2023- › VfB Stuttgart 


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