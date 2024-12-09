Lazio deplasmanda Napoli'yi devirdi!

İtalya Serie A'nın 15. hafta maçında Lazio, deplasmanda Napoli'yi 1-0 mağlup etti.

Lazio deplasmanda Napoli'yi devirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 09:24

İtalya Serie A'nın 15. hafta maçında Lazio, Napoli'ye konuk oldu. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren tek golü 79'da Gustav Isaksen kaydetti.

Lazio, bu sonucun ardından puanını 31 yaptı. Napoli, 32 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Lazio, Inter'i ağırlayacak. Napoli, Udinese deplasmanına gidecek.


Etiketler: #lazio #napoli #İtalya Serie A

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