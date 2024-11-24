Napoli, Roma'yı Romelu Lukaku ile devirdi!
Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında kendi sahasında ağırladığı Roma'yı 1-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 13. hafta karşılaşmasında Napoli, Roma'yı konuk etti. Diego Armanda Maradona Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi Napoli, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Napoli'ye galibiyeti getiren tek golü 54'te Romelu Lukaku kaydetti.
Napoli, bu galibiyetin ardından puanını 29 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Roma 13 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli, Torino deplasmanına gidecek. Roma, Atalanta'yı ağırlayacak.
Etiketler: #romelu lukaku #napoli #roma #İtalya Serie A
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