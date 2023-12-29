Lazio - Frasinone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lazio, İtalya Serie A'nın 18. haftasında sahasında Frasinone ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor.
Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, sahasında Eusebio Di Francesco'nun ekibi Frasinone ile karşı karşıya gelecek.
LAZIO - FRASINONE MAÇI SAAT KAÇTA?
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
LAZIO - FRASINONE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Ermanno Feliciani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Lazio, oynadığı son karşılaşmada Empoli deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Frasinone ise evinde Juventus'a 2-1 mağlup olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsada büyük kayıp yaşamıştı!
- Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?
- Sen misin mahrem bilgilere sahip çıkan!
- MHP adayını destekleyecek!
- ‘Kibir abidesi cüce, kıt beyinli…’
- Dünya, Moskova'daki bu çılgın partiyi konuşuyor!
- Asgari ücrette 2 TL'nin gizemi çözüldü
- Burcunuza göre kaç yaşında ebeveyn olacaksınız?
- Murat Ağırel gündeme getirmişti!
- Berat Albayrak 3 yıl sonra ortaya çıktı