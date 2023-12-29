Lazio - Frasinone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio, İtalya Serie A'nın 18. haftasında sahasında Frasinone ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:46
Lazio - Frasinone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor. 

Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, sahasında Eusebio Di Francesco'nun ekibi Frasinone ile karşı karşıya gelecek.

LAZIO - FRASINONE MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

LAZIO - FRASINONE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Ermanno Feliciani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Lazio, oynadığı son karşılaşmada Empoli deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. 

Frasinone ise evinde Juventus'a 2-1 mağlup olmuştu. 


lazio Frosinone serie a

İlgili Haberler

Lazio tek golle çeyrek finalde!

Lazio tek golle çeyrek finalde!
Lazio son 10 dakikada açıldı!

Lazio son 10 dakikada açıldı!
Lazio evinde üç puanı tek golle aldı

Lazio evinde üç puanı tek golle aldı

En Çok Okunan Haberler