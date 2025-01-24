Lazio, güle oynaya son 16'yı garantiledi
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında lider Lazio evinde Real Sociedad'ı 3-1 yenerek lig aşamasını ilk 8'de bitirmeyi garantiledi ve adını son 16 turuna yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Marco Baroni'nin yönetimindeki lider Lazio evinde Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad'ı 3-1 yendi.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Lazio'nun gollerini 5. dakikada Mario Gila, 32. dakikada Mattia Zaccagni ve 34. dakikada Taty Castellanos kaydetti.
Real Sociedad'ın golünü ise 82. dakikada Ander Barrenetxea kaydetti. Real Sociedad'da Aihen Munoz 30. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdüren Lazio 19 puana ulaşarak lig aşamasını ilk 8'de bitirmeyi garantiledi ve doğrudan son 16 turuna yükselmiş oldu.
Real Sociedad ise 10 puanda kaldı.
Lig aşamasının son haftasında Real Sociedad evinde PAOK'u ağırlarken, Lazio deplasmanda Braga ile karşılaşacak.
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