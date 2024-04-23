Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Kupası yarı final ikinci maçında deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:21
Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, deplasmanda Igor Tudor'un ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

LAZİO - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

LAZİO - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus Torino'da oynanan ilk maçta Lazio'yu 2-0 mağlup etmişti.


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