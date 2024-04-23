Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Kupası yarı final ikinci maçında deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, deplasmanda Igor Tudor'un ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.
LAZİO - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
LAZİO - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Juventus Torino'da oynanan ilk maçta Lazio'yu 2-0 mağlup etmişti.
Kenan Yıldız haberleri juventus haberleri lazio haberleri İtalya Kupası haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet müdürü kalp krizinden öldü!
- Yeni 'şeyh' hayatını kaybetti
- Konut fiyatlarında iki yıl sonra ilk yaşandı
- Rıdvan Dilmen'den penaltı ve şampiyonluk yorumu
- 23 Nisan töreninde tek genel başkan…
- Erdoğan'dan 'Özel ile randevu' sorusuna yanıt
- Erdoğan’dan ‘PKK’ mesajı
- ABD'de ölü bulunan Yağmur Taktaş memleketinde defnedildi
- Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı!
- Arapçayı anlamadı, Türkçeye çevirtti