Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Mauro Icardi'den paylaşım!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 22:19
Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Mauro Icardi'den paylaşım!
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Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin, Sivasspor ile oynadığı maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Icardi, rakipleri Fenerbahçe'nin Sivas'taki puan kaybının ardından Hatayspor maçında yaptığı gol sevincini paylaştı.


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