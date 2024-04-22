Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Mauro Icardi'den paylaşım!
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası bir paylaşım yaptı.
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin, Sivasspor ile oynadığı maçın ardından bir paylaşımda bulundu.
Icardi, rakipleri Fenerbahçe'nin Sivas'taki puan kaybının ardından Hatayspor maçında yaptığı gol sevincini paylaştı.
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