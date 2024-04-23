Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Koç ve Kartal'ın dar vizyonlarının bedeli'

Yayınlanma: 23.04.2024 - 08:14

Güncelleme: 23.04.2024 - 08:14

Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrıldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Sivasspor-F.Bahçe maçının ilk yarı özeti; ev sahibinin 4 net gol girişimi var. Biri gol oluyor ama ofsayta takılıyor. 3’üne ise Livakovic izin vermiyor. F.Bahçe sahada yok. Aşırı top kayıpları yaptılar. Her bölgesi kopuk kopuktu. Beklenmedik anda Fred sahne aldı. Öyle bir gol attı ki deyim yerindeyse köşedeki örümceği aldı. Bu gol uzun süre konuşulur. Fred’in, İsmail Kartal’a koşarak golü paylaşmasının altında Olympiakos maçına bağlı bir sitem olabilir mi ne dersiniz? Koita’nın beraberlik golünde savunma zaafı net. 80. dakikada İrfan Can Kahveci imdada yetişip şık bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi. Taa ki VAR’dan gelen uyarı sonrası hakem Cihan Aydın’ın verdiği penaltıya kadar. Bence ağır ve yanlış bir karar, Livakovic’in teması öncesi Sivaslı Manaj zaten kendini yere bırakmıştı. F.Bahçe bu karara isyan etti ama nafile, olan oldu, G.Saray’la puan farkı artık 4... Geçmiş olsun diyebiliriz!" (Cumhuriyet)

"KOÇ VE KARTAL'IN DAR VİZYONLARININ BEDELİ"

Uğur Meleke: "Ben bir Türk sporsever olarak hâlâ Fenerbahçe’nin Olympiakos deplasmanında maça Fred-İsmail-Ferdi’siz başlamasına ve rövanşta Fred-İrfan-Dzeko’nun erken çıkarılmasına anlam veremiyorum mesela. Ali Koç’un Avrupa’da final oynamış başkan, İsmail Kartal’ın finalist teknik adam apoletlerini takmak varken konsantrasyonlarının Sivasspor ya da Karagümrük olmasına inanamıyorum. Zaten Fred de perşembe akşamı oyundan çıkarılırken inanamamıştı bu vizyonsuzluğa. Zico, 2008’de Devler Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi soyunma odasına girdiğinde “kupa için beş maçımız kaldı çocuklar” demiş Fenerbahçeli sporculara. İsmail Kartal’sa Fred’e saha kenarında bir Avrupa kupası hedeflemek yerine neden onu Sivas’a saklamak istediğini anlatıyordu! Ben Fenerbahçeli futbolcuların Urfa’daki Süper Kupa’yı oynamak istediklerine, Konferans Ligi’nde de yarı finale çıkmayı hedeflediklerine eminim. Ancak Ali Koç ve İsmail Kartal’ın vizyonları Sivas’ta kazanmakla sınırlıydı belli ki. Süper Kupa’ya çıkmayayım, Olympiakos’a rotasyon yapayım derken momentum kaybetti Fenerbahçe takımı. Ve o dar vizyonun sonucudur bence sarı-lacivertlilerin şu an içinde bulunduğu durum." (Hürriyet)

"AĞIR ÇEKİM FİLM GİBİ HUCÜM EDİYOR"

Ömer Üründül: "Fenerbahçe ağır çekim film gibi hücum ediyor. İleride çalım atabilecek güçte oyuncu yok, arkadaşlarına kendisini gösteren kimse yok. Ve bu 62 dakikada 2 yarım pozisyon var. Gol de Fred'in mükemmel uzak menzilli şutu ile geldi. Rakip skora denge getirdikten sonra İsmail Kartal nihayet uykudan uyandı. Haftalardır yürüyen Tadic'in dün gece yürüyecek hali bile yoktu! Nihayet sınırsız kredi tanıdığı bu yıldızını oyundan aldı. Ardından da yine üst düzey güçsüz Dzeko'yu aldı. Sonra F.Bahçe biraz hareketlendi. Tadic'in çıkmasıyla hem Ferdi önündeki duvardan kurtuldu hem de o bölge diğer oyuncular için aksiyon alanı oldu. İsmail Yüksek'in oradan yaptığı ortayla F.Bahçe tekrar öne geçti ama Kartal'ın bir hatası yok. Skor avantajına sahip deneyimli bir takım o kolay pozisyonu son dakikalarda vermemeliydi. VAR müdahalesi ile gelen penaltı doğruydu." (Sabah)

"PENALTI YOK"

Deniz Çoban: "Dün oynanan maçın son dakikalarında, “Yabancı VAR”ın müdahalesiyle verilen penaltı büyük oranda şampiyonluk yarışını şekillendirdi. Pozisyon benim açımdan çok net. Djiku’nun da Livakovic’in de müdahalesinde bana göre penaltı yok. Her iki temas da Manaj’ı bozacak etkide değildi. VAR müdahalesi kesinlikle hatalıydı. Pozisyonda kalecinin ayakları zeminde. İki oyuncunun da ayakları hareketli ve zeminde sadece bir temas var. Ama kaleci rakibi süpürmüyor. Manaj sağlıklı şekilde vuruşu yaptıktan sonra, dizini bükerek kendini yere bırakıyor." (Fanatik)

"PENALTI KARARI SKANDAL"

Fırat Aydınus: "Kesinlikle ‘skandal’ denilen kararlar konusunda VAR’ın müdahil olması gerekirken, VAR skandal bir karara imza atarak Cihan Aydın’ı bu pozisyonda izlemeye davet etti. Eğer maçın hakemi, bunu sahada devam ettirdiği gibi penaltı olarak değerlendirse ‘hakem böyle gördü’ denilebilirdi. Ama gerek Djiku’nun gerekse Livakovic’in içinde olduğu pozisyonda VAR’ın hakemi monitöre çağırıp izletmesini gerektirecek bir pozisyon değil. Skandal bir hakem hatası değildi. Dolayısıyla Alman VAR, Türk işi VAR hakemliği yaptı ve Benjamin Brand oldu Bünyamin Brand. Djiku’nun Manaj’ın teması oyuncununu sağlıklı bir vuruş şapmasını engelliyor mu? · LİVAKOVİC’in pozisyonunda oyuncunun ayağı yerde ve kontrolsüz bir geliş yok. Manaj zaten yere doğru eğilmiş ve ikinci bir hamleyi yapma şansını engelliyor mu? · LİVAKOVİC hamlesi de onu engelleyecek bir hamle mi, değil mi? Buradaki temasların şiddetini VAR belirleyemez. Dolayısıyla bu soruların cevapları, ‘sana göre, bana göre’ olarak değiştiği için kamuoyunda, sahadaki hakemin karar vermesi gereken bir pozisyon." (Hürriyet)