Eski hakemler, Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Sivasspor'un penaltısında karar doğru mu?

Yayınlanma: 23.04.2024 - 08:27

Güncelleme: 23.04.2024 - 08:27

Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Eski hakemler, beIN Sports kanalında karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde:

Sivasspor'un 12. dakika iptal edilen golü öncesinde İrfan Can faul yaptı mı?

Deniz Çoban: Kararların daha çok tartışılacağı bir maçtı. İrfan'ın faul gerektiren bir hamlesi yok. Tamamen yanlış çalınmış bir düdük. Devamı gol oldu. Ofsayt çıktı. Gol olsaydı büyük tartışma yaratırdı. Özellikle kaleye yakın yerlerde çalınan düdüklerde daha dikkatli davranmak lazım.

Bahattin Duran: Bu karar kesinlikle yanlış. Uğur Çiftçi ayağına basıyor ama pozisyon icabı basıyor. Oyunun devam etmesi gerekirdi. Bu karar yanlıştı. İptal edilen gol de çok doğru bir tespit yapmış yardımcı hakem.

Bülent Yıldırım: Tamamen terse verilmiş bir faul.

İsmail Yüksek'in sarı kart gördüğü pozisyon

Bahattin Duran: İsmail Yüksek topu kaybediyor. Kayarak topa gitti. Benim için bu müdahale kontrolsüz değil. Rakibini süpürmedi. Yalnızca faul olması gerekir.

Bülent Yıldırım: Ne taban göstermiş, ne süpürmüş. Sadece faul olacağı yönünde.

Deniz Çoban: Sarı kartı ağır buluyorum. Sadece faul olması gerektiğini düşünüyorum. Olabildiğince dikkatli İsmail.

Sivasspor'un kazandığı penaltı pozisyonu

Bahattin Duran: Çok hafif bir temas var ama bu temas oyuncunun kötü oynamasını gerektiren bir temas değil benim için. Etkisi yok. Top bariz bir şekilde auta doğru gidiyor. Livakovic ayaklarını açtı. Livakovic'in ayağıyla Manaj'ın ayağı yerde buluştu. Ancak Livakovic kontrolüsüz bir şekilde kayarak gelmedi. Yalnızca ayakların yerde birleşmesi var. Djiku'nun da Livakovic ve Manaj'ın ayağını buluşması da penaltı için yeterli değil. Buradaki en önemli nokta şu, VAR müdahelesi çok geç oldu. Ofsaytla ilgili durum da söz konusuydu. Çok ince ince incelendi pozisyon. Cihan Aydın'ı izleme tavsiyesiyle ekran başına çağırdı. VAR odası, hakeme izleme tavsiye ediyorsa 'Temasın olduğu anı göstereceğiz.' der. Buradan çıkaracağımız sonuç şu, hakemi Livakovic'in yaptığı müdahale için çağırmış. Eğer kontrolsüz bir temas olsaydı Livakovic'e sarı kart göstermesi gerekiyordu. VAR müdahalesi yanlış değil çok yanlış.

Deniz Çoban: Riva'da Livakovic'in hamlesini gösteriyorlar. Çok yanlış yanlış bir VAR müdahalesi. Penaltı için değerlendirmemizi etki var mı diye yapacağız. Arkadan gelen savunmacının da kayan kalecinin de sadece rakibe teması var ama hareketlerini kısıtlayacak bir müdahele yok. Hakem hadi teması gördü, VAR etkili buldu. Savunmacının yaptığı, ayağının kordinasyonunu bozdu diyelim, onu dikkate almıyor. Eğer Livakovic'in hareketi dengesiz olsaydı VAR devreye girebilir. Livakovic'e sarı kart göstermeyerek VAR'ın yanlış bir müdahalede bulunduğunu ikrar etmiş oldu. Göstermediğine göre Livakovic'in hamlesi kontrolsüz değil, dikkatsiz. Hakemin değerlendirmesi doğru. Görmediği bir şey yok. VAR'ın müdahelesi yanlış.Penaltıya benzeyen hiçbir şey yok. Bunu hareketli oynatman lazım. Durduruyor ve çok ağır çekimde. Ağır çekimde etki de artıyormuş gibi duruyor.

Bülent Yıldırım: Sıkıntı birden fazla. Djiku'nun pozisyonu bozmak için bir müdahalesi var. Eğer bu darbe etkili olsaydı, rakibi bozacak olsaydı bariz kırmızı kartı yerdi. VAR açısından burada ihlal olsa bunu gösterecekti. Djiku'nun girişimi var. Ufak bir temas var, etkili bir temas yok. VAR sol ayağa müdahele var diye çağırmış. Pozisyonu bozan hiçbir şey yok. Livakovic tabanı gösterseydi, yine ihlal olabilir diyeceğim. Doğal bir müdahale yapmış. Temastan sonra rakibi süpürme söz konusu değil. Bu pozisyona VAR karışamazdı. Niye müdahale etti bilmiyorum. Çok yanlış bir müdahale olmuş. Ben VAR'ın çağırma sürecini, izleme şeklini ve kararı yanlış görüyorum.