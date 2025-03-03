Lazio, Milan'ı deplasmanda yıktı

Serie A'da Lazio, Milan'ı deplasmanda 2-1 yendi. Milan'da Pavlovic kırmızı kart gördü.

Lazio, Milan'ı deplasmanda yıktı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:36

Serie A'nın 27. haftasında Milan ve Lazio karşılaştı.

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçta Lazio, Zaccagni'nin 28. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Milan'da Pavlovic, yaptığı faulün ardından 67. dakikada kırmızı kart gördü. Samuel Chukwueze, 85. dakikada skoru eşitledi. Lazio, 90+8'de Pedro'nun penaltı golüyle maçı 2-1 kazandı.

Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Lazio puanını 50 yaptı. Son 3 lig maçını kaybeden Milan, 41 puanda kaldı.


Etiketler: #milan #lazio #serie a

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