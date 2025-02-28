Milan, erteleme maçında 82'de yıkıldı

İtalya Serie A'da 9. hafta erteleme maçında Milan, deplasmanda Bologna'ya 2-1 mağlup oldu.

Milan, erteleme maçında 82'de yıkıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:17

İtalya Serie A'da 9. hafta erteleme maçında Milan, deplasmanda Bologna ile karşılaştı.

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Milan'ın golünü 43. dakikada Rafael Leao kaydetti.

Bologna'ya galbiyeti getiren goller ise 48. dakikada Santiago Castro ve 82. dakikada Dan Ndoye'den geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 44'e yükselten Bologna, 6. sıraya yükseldi. 41 puanda kalan Milan ise 8. sırada konumlandı. 

Serie A'da gelecek hafta Bologna, Cagliari'yi konuk edecek. Milan ise Lazio'yu ağırlayacak.


Etiketler: #milan #bologna #İtalya Serie A

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