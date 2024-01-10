Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lazio, İtalya Kupası Çeyrek Finali'nde sahasında Roma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya Kupası Çeyrek Finali heyecanı sürüyor.
Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, sahasında Jose Mourinho'nın ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.
LAZIO - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
LAZIO - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniel Orsato'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Lazio, İtalya Kupası Son 16 Turu'nda sahasında Genoa'yı 1-0 mağlup etmişti.
Roma ise evinde Cremonese'yi 2-1 mağlup etmişti.
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