Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio, İtalya Kupası Çeyrek Finali'nde sahasında Roma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 10:26
Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Kupası Çeyrek Finali heyecanı sürüyor.

Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, sahasında Jose Mourinho'nın ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.

LAZIO - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

LAZIO - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniel Orsato'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Lazio, İtalya Kupası Son 16 Turu'nda sahasında Genoa'yı 1-0 mağlup etmişti.

Roma ise evinde Cremonese'yi 2-1 mağlup etmişti.


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