Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri: Grubu lider bitirebiliriz

26 Kasım 2021 Cuma, 12:36

UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenen Lazio’da teknik direktör Maurizio Sarri, karşılaşmanın ardından konuştu.

İtalyan teknik direktör, “Gruptaki durum için bu mücadele önemliydi. Oyuncularla maçtan önce yaptığımız toplantıda bunu konuşmuştuk. Avrupa Ligi’nde yolumuza devam etmek için, mutlaka kazanmamız gerektiğini biliyorduk” dedi.

Sarri, grup birinciliği için, “Lokomotiv Moskova maçı çok zorlu bir grubun belirleyici karşılaşmasıydı. Bundan sonra lider olarak bitirip, üst tura yükselebiliriz” açıklamasını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda temsilcimiz Galatasaray ile Lazio, üst tura yükseldi. Grupta lideri belirleyecek karşılaşma ise iki takım arasında, 9 Aralık’ta Roma’da oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray’ın 11, Lazio’nun ise 8 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılılara liderlik için, beraberlik yeterli olacak.