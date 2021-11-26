Galatasaray, Avrupa'dan rotayı Malatya'ya çevirdi!
Avrupa'da fırtına gibi esen Galatasaray Malatya'da cezası nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'siz olarak sahaya çıkacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında konuk ettiği Fransa ekibi Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Hafta sonu ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında şok bir derbi mağlubiyeti yaşayan ve oldukça etkilenen sarı-kırmızılılar, yönetimin de devreye girmesiyle kısa sürede çabuk toparlandı ve Fransız devi karşısında farklı galip gelerek yepyeni bir sayfa açtı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda namağlup yoluna devam eden Sarı-kırmızılılar, 5 maç sonunda 11 puana ulaşırken, 3 galibiyet, 2 de beraberlik yaşadı. Galatasaray, son maçta Lazio'ya yenilmediği takdirde grubu lider olarak tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda rakibine kaybederse grubu ikinci olarak noktalayacak.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Marsilya maçına adım adım çalıştı. Merkez bölgede rakibin rahat top kullanmasına izin vermeyen bir anlayış benimsenirken, 3'üncü bölgede de tercihler tecrübeli teknik adamın istediği gibi yapılınca Sarı-kırmızılılar yakaladığı fırsatların birçoğunu değerlendirdi.
Son dönemde eleştirilerin hedefinde olan Fernando Muslera, Marsilya maçında önemli pozisyonlarda rakiplere geçit vermedi. Uruguaylı file bekçisi kurtarışlarıyla Sarı-kırmızılı tribünlerden büyük alkış aldı.
ROTA ŞİMDİ MALATYA
Galatasaray'da şimdi yeni hedef Malatya deplasmanı. Süper Lig'de zirveyle aradaki puan farkını eritmek isteyen Sarı-kırmızılılar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile pazar günü oynayacağı maçtan mutlak galibiyet bekliyor. Bu maçta cezası kesinleşen Fatih Terim takımının başında yer almayacak.
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