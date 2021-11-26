Galatasaray'ın galibiyetiyle Türkiye ülke puanı sıralamasında 2 sıra yükseldi
Avrupa kupalarında gruplardaki 5. maçlar geride kaldı. Haftaya 25.100 puanla ve 18. sırada başlayan Türkiye ülke puanı sıralamasında Galatasaray'ın galibiyetiyle 16.'lığa yükseldi.
Beşiktaş, Ajax'a 2-1; Fenerbahçe de Olympiakos'a 1-0 yenilerek kıl payı puan kaybederken Galatasaray, Marsilya'yı 4-2 yenerek ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye önemli bir katkı yaptı.
Puanını 25.900 yapan Türkiye, tek galibiyet alabilmesine rağmen iki sıra yükselmeyi başardı. Bunda Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti'nin kötü sonuçlarla gerilemesi etkili oldu. Avrupa kupaları için kilit konumdaki 15. basamakta bulunan Yunanistan'ın ise 25.950 puanı var.
Eğer Türkiye UEFA ülke sıralamasında ilk 15'e giremezse, Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı 5'ten 4'e düşecek. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme oynayacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek olan Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.
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