Lazio'da Igor Tudor'dan istifa kararı

Yayınlanma: 05.06.2024 - 23:40

Güncelleme: 05.06.2024 - 23:40

Serie A ekiplerinden Lazio, teknik direktör Igor Tudor'la yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Igor Tudor, bugün görevinden istifa etti. Yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

18 MART'TA GELMİŞTİ

18 Mart'ta Lazio'nun başına geçen Igor Tudor, takımının başında 11 maça çıktı.

Bu maçlarda Lazio 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.

Lazio, Serie A'da sezonu 61 puanla 7. sırada tamamladı.