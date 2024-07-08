Lazio'nun kararı bekleniyor: Beşiktaş'ın Immobile'ye teklifi belli oldu!

Yayınlanma: 08.07.2024 - 20:55

Güncelleme: 08.07.2024 - 20:55

Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Ciro Immobile'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'TAN DEV TEKLİF

Habere göre; Beşiktaş, İtalyan oyuncuya yıllık 7 milyon euro'dan iki senelik sözleşme teklif etti.

BEDAVA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Immobile, siyah beyazlıların teklifine sıcak bakarken Lazio, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu bedava bırakmak istemiyor.

Transferin önündeki tek engel ise Lazio'nun istediği bonservis ücreti olarak gösterildi.

LAZIO İKNA EDİLİRSE GELECEK

İtalyan ekibiyle de anlaşma sağlanması halinde 34 yaşındaki Immobile, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş'a iki yıllık imza atacak.

OYUNCUN PERFORMANSI

Lazio ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden deneyimli santrforun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Lazio'da geçen sezon 43 maçta süre bulan Immobile, 11 kez gol sevinci yaşadı.