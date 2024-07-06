Beşiktaş'tan Ümraniye karşısında sessiz prova!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2024 - 12:00
Beşiktaş'tan Ümraniye karşısında sessiz prova!
Abone Ol google-news

Giovanni van Bronckhorst yönetminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 

Bu sonuçla birlikte Van Bronckhorst, Siyah-Beyazlılar'ın başında çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrlıdı.

Beşiktaş'ın kalan hazırlık maçı programı şöyle:

13 Temmuz Cumartesi

18.30 Beşiktaş – GNK Dinamo Zagreb (Stadium Lendava)

17 Temmuz Çarşamba

18.30 Beşiktaş – FC Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)

20 Temmuz Cumartesi

19.00 Beşiktaş – Grazer AK (Stadion Wildon)


beşiktaş haberleri Ümraniyespor haberleri hazırlık maçı haberleri

İlgili Haberler

Veli Kavlak, Beşiktaş'a geri döndü!

Veli Kavlak, Beşiktaş'a geri döndü!
Beşiktaş, Valentin Rosier'in ayrılığını açıkladı

Beşiktaş, Valentin Rosier'in ayrılığını açıkladı
Wout Weghorst'tan Beşiktaş sözleri: 'Düşüncem olabilir'

Wout Weghorst'tan Beşiktaş sözleri: 'Düşüncem olabilir'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler