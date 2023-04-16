Lazio'nun yıldızı Ciro Immobile trafik kazası geçirdi!

İtalya Ligi takımlarından Lazio forması giyen golcü oyuncu Ciro Immobile, sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi. Immobile ve ailesi hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 16.04.2023 - 12:51
Lazio'nun yıldızı Ciro Immobile trafik kazası geçirdi!
Abone Ol google-news

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'nun golcü oyuncusu Ciro Immobile, bu sabah saatlerinde Roma'da trafik kazası geçirdi.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, başkent Roma'nın Flaminio semtindeki Matteotti köprüsünde Immobile'nin kullandığı araç ile tramvay çarpıştı.

Çarpışma nedeniyle Immobile'nin aracı önden ciddi şekilde hasar alırken, tramvayın da çarpışmanın etkisiyle raydan çıktığı aktarıldı.

"ŞANS ESERİ İYİYİM"

Kazanın ardından konuşan Immobile, "Tramvay, kırmızı ışıkta geçti. Ben şans eseri iyiyim. Sadece biraz kolum acıyor" dedi.

Kazada aralarında tramvay sürücüsü ve yolcuların da olduğu 7 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve ambulansla hastaneye götürüldükleri kaydedildi.

Golcü Ciro Immobile'nin de kaza sırasında aracında olan kızlarıyla beraber hastaneye gittiği bildirildi.


lazio Ciro Immobile trafik kazası kaza

İlgili Haberler

Selahattin Demirtaş'tan '14 Mayıs' uyarısı: Milletvekili kazandırmayan her oy Erdoğan'a yarayacak

Selahattin Demirtaş'tan '14 Mayıs' uyarısı: Milletvekili kazandırmayan her oy Erdoğan'a yarayacak
Çevre yolunda kaza: 4 kişi yaralanırken traktör ikiye ayrıldı

Çevre yolunda kaza: 4 kişi yaralanırken traktör ikiye ayrıldı
Elektrik Üretim AŞ sınavlarında usulsüzlük iddiası: Yazılıyı kazandılar mülakatta elendiler

Elektrik Üretim AŞ sınavlarında usulsüzlük iddiası: Yazılıyı kazandılar mülakatta elendiler

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler