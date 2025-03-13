Lazio'ya çeyrek final için beraberlik yetti!

Lazio, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Viktoria Plzen ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale çıkan taraf oldu.

Lazio'ya çeyrek final için beraberlik yetti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.03.2025 - 23:12

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Lazio ile Viktoria Plzen karşı karşıya geldi.

Stadio Olimpico'da oynanan maçta Lazio, 2-1 kazandığı maçın rövanşında, Plzen ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale çıktı.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Lazio'ya turu getiren golü 77. dakikada Alessio Romagnoli kaydederken Plzen'in golü 52. dakikada Pavel Sulc'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Lazio, Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı. İtalyan temsilcisi, çeyrek finalde Norveç ekibi Bodo Glimt ile karşılaşacak.


Etiketler: #lazio #Viktoria Plzen #uefa avrupa ligi

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