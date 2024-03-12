Lazio'ya kendi evinde soğuk duş! 4 dakikada 3 gol...

Udinese, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Lazio'yu 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:35
Lazio'ya kendi evinde soğuk duş! 4 dakikada 3 gol...
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İtalya Serie A'nın 28. haftasında Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile Gabriele Cioffi'nin yönetimindeki Udinese karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Udinese 2-1 kazanırken goller; 47. dakikada Lorenzo Lucca ve 51. dakikada Oier Zarraga'dan geldi.

UDİNESE 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi Lazio'nun tek golünü ise 49. dakikada Lautaro Giannetti kendi ağlarına gönderdi. Udinese'de Nehuen Perez 90+4'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte mağlubiyet serisi 3 maça yükselen Lazio 40 puanda kalırken, Udinese puanını 27'ye yükseltmiş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Lazio deplasmanda Frosinone'ye konuk olurken, Udinese evinde Torino'yu ağırlayacak.


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