Milan'da Ruben Amorim iddiası!

UEFA Şampiyonlar Ligi biletini sezonun son haftasında kaçıran AC Milan, teknik direktör operasyonunda kararını verdi.

İtalyan devinde Massimiliano Allegri ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen isimlerden Ruben Amorim için beklenen adım atıldı. Manchester United macerası sona eren Portekizli teknik direktörle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

SÖZLEŞME AYRINTILARI BELLİ OLDU

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, AC Milan'ın Ruben Amorim ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığını duyurdu.

41 yaşındaki teknik direktörün kırmızı-siyahlı kulüpten bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon Euro kazanacağı belirtildi. Yeni sezonda yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlanan Milan yönetimi, Amorim'in özellikle Sporting döneminde ortaya koyduğu oyun planı ve genç oyuncu gelişimine verdiği önem nedeniyle bu tercihte bulundu.

MANCHESTER UNITED'DA 63 MAÇTA 23 MAĞLUBİYET

Ruben Amorim, Manchester United'da istediği istikrarı yakalayamadı.

İngiliz ekibinin başında 63 maça çıkan Portekizli teknik direktör, 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. Amorim'in Manchester United'daki maç başına puan ortalaması 1.43'te kaldı. Portekizli çalıştırıcı, Old Trafford'daki dönemini kupa kazanamadan tamamladı.

SPORTING'DE 5 KUPA KAZANDI

Amorim, asıl başarılarını Manchester United'dan önce Sporting Lizbon'da yaşandı.

Portekiz temsilcisinin başında 230 maça çıkan genç teknik direktör, 164 galibiyet, 33 beraberlik ve 33 mağlubiyetlik performans sergiledi. Sporting döneminde maç başına 2.28 puan ortalaması yakalayan Amorim, kulübü uzun yıllar sonra yeniden şampiyonluk yarışının ana aktörü haline getirdi.

Portekizli teknik direktör Sporting Lizbon'da 2 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası kazandı. Amorim ayrıca Braga döneminde de Portekiz Lig Kupası sevinci yaşadı.