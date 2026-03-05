Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmada Iğdır FK'da forma giyen Leandro Bacuna'ya ırkçı saldırıda bulunan bir taraftar tribünden çıkarıldı. Peki, Leandro Bacuna kimdir, kaç yaşında, nereli? Leandro Bacuna hangi takımlarda oynadı?

LEANDRO BACUNA KİMDİR?

Leandro Jones Johan Bacuna 21 Ağustos 1991 yılında doğdu. TFF Birinci Lig kulübü Iğdır FK'da orta saha veya sağ bek olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur . Hollanda'da doğan Bacuna, daha önce genç milli takımda forma giymiş, ardından üst düzeyde Curaçao milli takımını temsil etmiştir . Eloy Room ile birlikte en çok milli maçta forma giyen oyuncularından biridir.

LEANDRO BACUNA'NIN KİŞİSEL HAYATI

Kendisi, profesyonel futbolcu arkadaşı Juninho Bacuna'nın ağabeyidir.

LEANDRO BACUNA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2009–2013 Groningen

2013–2017 Aston Villa

2017–2019 Reading F.C

2019–2022 Cardiff City

2022–2023 Watford14

2023–2025 Groningen

2025 Bandırmaspor

2026– Iğdır FK