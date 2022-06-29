Lebogang Phiri Paris FC'ye transfer oldu!
Çaykur Rizespor, Lebogang Phiri'yi Paris FC'ye kiraladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Lebogang Lelani Phiri'yi Fransa 2. Ligi temsilcilerinden Paris FC'ye kiraladığını duyurdu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Lebogang Lelani Phiri, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Fransa 2. Ligi ekiplerinden Paris FC'ye geçici transfer olmuştur. Phiri'ye yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan 'Türk Ocakları' göndermesi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
- Osmaniye'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
- Hareketli dakikalar: Milyonluk yatta can pazarı
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı
- Sarallara dev operasyon
- 'Elinde son derece ciddi bilgiler, belgeler var'
- 'Şahmeran' operasyonunda yeni gelişme
- AKP'li başkandan işçiye tehdit
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğdu ve Torun, CHP'den istifa etti
- Peker ile Şener arasında restleşme
- Kulislerdeki 3 'Sedat Peker' söylentisi
- Sarallara dev operasyon
- Şirketlere kayyum atandı, binlerce hesaba el konuldu
- Fotoğraftaki akıl almaz ayrıntı
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı
- Cumhur'a kötü haber, yüzde 7 kurtarmadı
- Gazeteciler Ünal'a soru sormak istedi, polis engelledi!
- Medyadaki AKP’lilerin Peker iddiaları