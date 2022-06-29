Lebogang Phiri Paris FC'ye transfer oldu!

Çaykur Rizespor, Lebogang Phiri'yi Paris FC'ye kiraladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 19:44
Lebogang Phiri Paris FC'ye transfer oldu!
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Lebogang Lelani Phiri'yi Fransa 2. Ligi temsilcilerinden Paris FC'ye kiraladığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Lebogang Lelani Phiri, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Fransa 2. Ligi ekiplerinden Paris FC'ye geçici transfer olmuştur. Phiri'ye yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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