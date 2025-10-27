Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.10.2025 12:03:00
LeBron James, Luka Doncic yoksa Austin Reaves var: Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'i deplasmanda devirdi!

Los Angeles Lakers, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) deplasmanda karşılaştığı Sacramento Kings'i 127-120 mağlup etti.

NBA'de Los Angeles Lakers, Austin Reaves'in 51 sayı attığı maçta Sacramento Kings'i 127-120 yendi.

Lakers, LeBron James ve Luka Doncic gibi yıldızlarının sakatlıkları nedeniyle oynamadığı Kings deplasmanında Reaves'in 51 sayı, 11 ribaunt, 9 asistlik performansıyla galibiyete ulaştı. İkinci galibiyetini alan konuk ekipte Deandre Ayton 22 sayı, 15 ribaunt ve Rui Hachimura 18 sayı kaydetti.

Kings'te ise Zach LaVine'ın 32 sayı, 4 ribaunt, Dennis Schröder'in 18 sayı, 12 asist ve Domantas Sabonis'in 10 sayı, 14 ribauntluk katkısı, sezonun ikinci mağlubiyetini önleyemedi.

SAN ANTONIO SPURS 3'TE 3 YAPTI

San Antonio Spurs, sahasında Brooklyn Nets'i 118-107 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Spurs'te Victor Wembanyama 31 sayı, 14 ribaunt, 6 blok ve Dylan Harper 20 sayı, 6 ribaunt 8 asistle galibiyete katkı sağladı.

Üçüncü maçından da mağlup ayrılan Nets'te ise Cam Thomas 40 ve Michael Porter Jr 16 sayı kaydetti.

