LeBron James triple-double yaptı, Lakers uzatmada yıkıldı
LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta, yıldız basketbolcunun takımı Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks'a uzatmada 134-132 mağlup oldu.
NBA'de 7 maç oynandı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Atlanta Hawks'a uzatmada 134-132 yenildi.
Lakers, deplasmanda Hawks'a 2 sayı farkla mağlup oldu.
Lakers'ta LeBron James, 39 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparken, Anthony Davis ise 38 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle oynadı.
Atlanta Hawks'ta Trae Young 31 sayı ve 20 asist ile "double-double" yaparken, De Andre Hunter ise galibiyete 26 sayıyla katkı verdi.
Hawks, üst üste 6. galibiyetini elde etti.
CELTICS'TE TATUM'DAN 34 SAYI
Boston Celtics, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 111-105 yenerek son 11 maçta 10. galibiyetini elde etti.
Celtics'te Jayson Tatum, 34 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jaylen Brown ise 25 sayı kaydetti.
Bucks'ta Damian Lillard'ın 31 sayısı, Giannis Antetokounmpo'nun da 30 sayı ve 11 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Sonuçlar:
Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 102-94
Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 134-132 (uzatmalarda)
Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 111-105
Chicago Bulls-Indiana Pacers: 123-132
San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 113-140
Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 90-107
Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 99-141
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