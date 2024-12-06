NBA'den Alperen Şengün'e ceza!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'e ceza verildiğini açıkladı.
NBA, Houston Rockets koçu Ime Udoka'ya 50 bin dolar, Tari Eason'a 35 bin dolar ve milli oyuncumuz Alperen Şengün'e 15 bin dolar para cezası verildiğini duyurdu.
Üçlünün, önceki Salı günü Sacramento Kings'e karşı alınan yenilgiden kaynaklanan olaylar nedeniyle ceza aldıkları açıklandı.
HAKEMLE TARTIŞTILAR
Udoka ve Alperen, hakemlerle çalınmayan faul düdükleri nedeniyle tartıştıktan sonra teknik faul almış ve maçın bitimine 1:52 kala oyundan atılmışlardı. Udoka, maç sonrasında bir hakeme "Gözlük tak, gözlerini aç" dediğini söylemişti.
Lig, Udoka'ya "bir maç hakemine karşı küfürlü dil kullanma ve karşı çıkma, oyundan atıldıktan sonra zamanında sahayı terk etmeme ve maç sonrası basın toplantısında hakemliği kamuoyu önünde eleştirme" sebebiyle daha ağır bir ceza vermiş oldu.
Alperen bir hakeme "uygunsuz dil kullanma" suçundan cezalandırılırken, Eason ise karşılaşmadan sonra "bir taraftara havlu atıp uygunsuz dil kullanma" suçundan ceza aldı.
Rockets, Batı Konferansı'nda 15-8'lik derecesiyle ikinci sırada yer alıyor.
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