Lebron James'e saha kenarından sözlü taciz: Umarım öğlun bir trafik kazasında ölür
NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen yıldız basketbolcu LeBron James, Indiana Pacers ile oynadıkları deplasman mücadelesinde saha kenarındaki çift tarafından sözlü tacize uğradı. Çift, LeBron'a "Umarım öğlun bir trafik kazasında ölür" dedi.
NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen yıldız basketbolcu LeBron James, Indiana Pacers'a karşı deplasmanda oynadıkları karşılaşmada sürekli olarak kendisine sürekli sözlü saldırıda bulunan saha kenarındaki çifti salondan attırdı.
Uzatmaya giden karşılaşmada James'in isteği üzerine bu çift güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.
USA Today'de yer alan habere göre; maç boyu yıldız basketbolcuya rahatsız edecek ifadeler kullanan çift, LeBron'un oğluna "Umarım öğlun bir trafik kazasında ölür." ifadesini kullandı ve bu James'in seyircilerin dışarı alınma talebini tetikleyen olay oldu.
Maç sonu bu hadiseyle ilgili demeç veren LeBron, "Takımını desteklemekle saygı sınırlarını aşacak kadar ileri gitmek aynı şey değil. Ağza alınmayacak şeyler söylenmesi tolere edilebilir değil." dedi.
LeBron James, Indiana deplasmanında müthiş bir performans göstererek maçı 39 sayı 5 ribaund ve 6 asist ile tamamladı.
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