Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde yer alan iki isim ilk 11'de yok

25 Kasım 2021 Perşembe, 19:50

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, Marsilya'yı konuk ediyor.

Teknik direktör Fatih Terim, kaleci Muslera ve defans dörtlüsü yerini korurken orta sahada Berkan-Cicauldau ikilisine ek olarak Morutan yerine Taylan'a görev verdi.

Tecrübeli teknik adam hücum hattında Feghouli, Kerem ikilisinden vazgeçmezken Halil Dervişoğlu yerine de Diagne'ye ver verdi.