Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde yer alan iki isim ilk 11'de yok
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de yer alan Halil ve Morutan'ı Marsilya maçında ilk 11'de tercih etmedi.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, Marsilya'yı konuk ediyor.
Teknik direktör Fatih Terim, kaleci Muslera ve defans dörtlüsü yerini korurken orta sahada Berkan-Cicauldau ikilisine ek olarak Morutan yerine Taylan'a görev verdi.
Tecrübeli teknik adam hücum hattında Feghouli, Kerem ikilisinden vazgeçmezken Halil Dervişoğlu yerine de Diagne'ye ver verdi.
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