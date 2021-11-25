Galatasaray 'fırtınası' üst turu garantiledi| Galatasaray 4-2 Olimpik Marsilya
Galatasaray ilk ciddi fırsatını Diagne'nin direğe vurmasıyla yaşadı. İlk gol ise 12.dakikada geldi. Marsilya savunması pasla çıkmak isterken Cicaldau araya girdi. Seken topla buluşan Feghouli topu savunmanın arkasına sarkan Cicaldau'ya aktardı. Ceza sahası yayının sağından içeriye giren Cicaldau kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Galatasaray 1-0 öne geçmiş oldu.
Yoğun oynunu sürdüren Galatasaray ikinci golü 29.dakikada buldu. akip yarı alanın ortalarında topla buluşan Berkan, Kerem'i gördü. Ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Kerem, sağ çaprazdan ceza sahasına doğru hareketlenen Cicaldau'yu topla buluşturdu. Topla birlikte kale sahasının sağ çaprazına doğru sokulan Cicaldau'nun içeriye çevirdiği top Caleta-Car'a çarpıp ağlara gitti. Skor böylece 2-0 oldu.
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