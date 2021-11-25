Galatasaray 'fırtınası' üst turu garantiledi| Galatasaray 4-2 Olimpik Marsilya

Bu golden de sadece 2 dakika sonra De La Fuente'nin sol çaprazdan arka direğe havalandırdığı top Nelsson'dan sekti. Bu topu önünde bulan Milik, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-2'ye gelen mücadelede başka gol olmadı ve maç bu skorla tamamlandı.