Fenerbahçe Safiport finale yükseldi

08 Nisan 2022 Cuma, 22:31

ZVVZ USK Prag, maçın başlarında hücum ribauntlarıyla sayı üretirken Fenerbahçe Safiport ise Iagupova'nın skorer oyunuyla etkili oldu. Sarı-lacivertliler, başa baş mücadeleye sahne olan ilk periyodu 28-23 üstün bitirdi.

İkinci periyotta 13-0'lık seri yakalayan ve ilk kez öne geçen ZVVZ USK Prag, 16. dakikada durumu 41-36'ya getirdi. Çekya ekibi, ilk yarıda Fenerbahçe Safiport karşısında ribauntlarda büyük üstünlük (22-12) kurdu. İlk devrede 12 hücum ribaundu alarak ikinci şans sayılarıyla skor üstünlüğünü ele geçiren ZVVZ USK Prag, devre arasına 45-38 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan ZVVZ USK Prag, farkı çift hanelere çıkardı: 50-38. Rakibin top kayıplarını değerlendirerek Sabally ve Zahui'nin basketleriyle farkı indiren sarı-lacivertliler, 17. dakikada skoru 56-51'e taşıdı. Final periyoduna Çekya temsilcisinin 63-59'luk üstünlüğüyle girildi.

Dördüncü periyoda 13-0'lık seriyle giriş yapan ve tekrar öne geçen Fenerbahçe Safiport, 34. dakikada durumu 72-63'e getirdi. Son periyottaki başarılı savunmasıyla skor üstünlüğünü elinde bulunduran sarı-lacivertliler, mücadeleden 83-74 galip ayrıldı ve finale çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Iagupova, 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. ZVVZ USK Prag'da Oblak'ın 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Fenerbahçe Safiport, finalde Macaristan ekibi Sopron Basket'in rakibi oldu. İki takım arasındaki final karşılaşması, 10 Nisan Pazar günü yapılacak. ZVVZ USK Prag ile Perfumerias Avenida ise aynı gün üçüncülük maçında karşılaşacak.

Öte yandan mücadeleyi FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, FIBA Avrupa Direktörü Kamil Novak, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı oyuncuları ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar da izledi.

FENERBAHÇE SAFİPORT CEPHESİ

Fenerbahçe Safiport'un başantrenörü Victor Lapena, "Taraftarımıza teşekkür ederiz. Bugün bizim için galibiyette en önemli etken onların desteğiydi. Harika bir destek verdiler. Çok yorulduğumuz anlarda oyuncularımızı motive etmeye çalıştım. Harika taraftarımız için kazanmaları gerektiğini söyledim. Bugün harika oynayan oyuncularımla gurur duyuyorum. Söz konusu Fenerbahçe ise her şey mümkündür" ifadelerini kullandı.

Sopron Basket ile oynayacakları final maçını da değerlendiren Lapena, "Çok iyi bir kadroları var. Bugün de iyi oynayarak galip gelmeyi başardılar. Bu oyunun en önemli parçalarından biri taraftar. Pazar günü taraftarımıza yine ihtiyacımız olacak. Final maçında salonumuzun tamamen dolmasını bekliyorum" yorumunu yaptı.

Kayla McBride ise iniş çıkışlarla dolu bir maç olduğunu kaydederek "İkinci ve üçüncü periyotta potansiyelimizi sahaya yansıtamadık. İnanılmaz bir maç oldu. Gerek olduğu zamanlarda savunmamız devreye girdi. Atmosfer harikaydı. Takımın gösterdiği performansla gurur duyuyorum. Bu anlar için kurulmuş bir takımız. Takım olarak savaşmaya devam edeceğiz. Bu turnuvanın kulüp için ne ifade ettiğini çok iyi biliyoruz. Pazar günü galip gelerek tarih yazmaya çalışacağız" diye konuştu.

ZVVZ USK PRAG CEPHESİ

ZVVZ USK Prag Başantrenörü Natalia Hejkova, mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek "İlk üç periyot çok iyi oynadık ama daha sonra kritik hatalar yaptık. Conde sakatlandıktan sonra seçeneklerimiz azaldı. Farklı şeyler denemek zorunda kaldık. Sonuçtan memnun değiliz ama pazar günkü üçüncülük maçına hazırlanmak durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.

Alyssa Thomas ise "İyi basketbol oynadık. Geçiş hücumlarında başarılıydık. Onlara pota altında sorun çıkardık. Ancak son periyotta ritmimizi kaybettik ve sahadan mağlup ayrıldık" şeklinde konuştu.