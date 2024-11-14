LeBron James'ten yeni bir NBA rekoru daha!
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA tarihinde üst üste üç kez triple-double yapan en yaşlı oyuncu oldu.
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA tarihinde üst üste üç kez triple-double yapan en yaşlı oyuncu oldu.
40 yaşına girecek olan James, geçtiğimiz gece Lakers'ın Memphis Grizzlies'e karşı 128-123 kazandığı maçta kariyerinin 40'ıncı 30 sayılık triple-double'ını yaptı.
LeBron, 22 şuttan 13'ünde (üçlük atışlarından 7'de 4'ünde) isabet bularak 35 sayı bulurken, ayrıca 14 asist ve 12 ribaund kaydetti:
"Anı yaşıyorum. Sevdiğim oyunu halen bu düzeyde oynayabilmek harika bir his. Her gece sahaya çıktığımda, takımımızın herhangi bir şekilde başarılı olmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu anlamda da ayrıca çok güzel."
James, son 11 maçta dördüncü triple-double performansını göstererek, kariyerinin normal sezon toplamını 116'ya çıkardı.
LeBron, 22 yıllık kariyerinde üç farklı zamanda daha üst üste üç kez triple-double yapmıştı. Bunlardan ilkini 7-12 Mart 2009 tarihleri arasında gerçekleştirirken, ikincisini 14-17 Aralık 2017 arasında, sonuncusu ise 1-5 Kasım 2019 arasında kaydetmişti.
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