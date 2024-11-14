NBA'de Alperen Şengün fırtınası sürüyor: Houston Rockets galibiyet serisi yakaladı!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 09:27

Güncelleme: 14.11.2024 - 09:27

NBA'de Batı Konferansı'nda yer alan iki ekibin mücadelesinde Houston Rockets ve Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi.

Devre ev sahibi Rockets'ın 61-56'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Houston Rockets sahadan galibiyetle ayrıldı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 30 dakika sahada kalırken maçı 13 sayı ve 11 ribauntla tamamladı.

Alperen üst üste üçüncü kez double double yaparken Rockets'ın galibiyet serisi üç maça çıktı.

Rockets'ta Jalen Green 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Amen Thompson ve Tari Eason 18 sayıyla oynadı.

Los Angeles Clippers'ta ise James Harden 19, Terance Mann 14, Kriss Dunn ve Derrick Jones Jr. 11 sayı kaydetti.

ANTETOKOUNMPO'DAN 59 SAYI

NBA'de gecenin diğer maçında Milwaukee Bucks konuk ettiği Detroit Pistons'ı uzatmada 127-120 mağlup etti.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo galibiyete damga vururken maçı 59 sayı ve 14 ribauntla tamamladı.

Bucks'ta Brook Lopez 29, Taurean Prince 15 sayıyla oynadı. Detroit Pistons'ta Cade Cunningham'ın 35 sayısı galibiyete yetmedi.

NBA'de gecenin diğer sonuçları şöyle:

Orlando Magic 94-90 Indiana Pacers

New York Knicks 123-124 Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder 106-88

Brooklyn Nets 114-139 Boston Celtics

Philadelphia 76ers 106-114 Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs 139-130 Washington Wizards

Portland Trail Blazers 106-98 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 128-123 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 127-104 Phoenix Suns