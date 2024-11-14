NBA'de Alperen Şengün fırtınası sürüyor: Houston Rockets galibiyet serisi yakaladı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı karşılaşmada Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı 111-103 mağlup etti.
NBA'de Batı Konferansı'nda yer alan iki ekibin mücadelesinde Houston Rockets ve Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi.
Devre ev sahibi Rockets'ın 61-56'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Houston Rockets sahadan galibiyetle ayrıldı.
ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 30 dakika sahada kalırken maçı 13 sayı ve 11 ribauntla tamamladı.
Alperen üst üste üçüncü kez double double yaparken Rockets'ın galibiyet serisi üç maça çıktı.
Rockets'ta Jalen Green 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Amen Thompson ve Tari Eason 18 sayıyla oynadı.
Los Angeles Clippers'ta ise James Harden 19, Terance Mann 14, Kriss Dunn ve Derrick Jones Jr. 11 sayı kaydetti.
ANTETOKOUNMPO'DAN 59 SAYI
NBA'de gecenin diğer maçında Milwaukee Bucks konuk ettiği Detroit Pistons'ı uzatmada 127-120 mağlup etti.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo galibiyete damga vururken maçı 59 sayı ve 14 ribauntla tamamladı.
Bucks'ta Brook Lopez 29, Taurean Prince 15 sayıyla oynadı. Detroit Pistons'ta Cade Cunningham'ın 35 sayısı galibiyete yetmedi.
NBA'de gecenin diğer sonuçları şöyle:
Orlando Magic 94-90 Indiana Pacers
New York Knicks 123-124 Chicago Bulls
Oklahoma City Thunder 106-88
Brooklyn Nets 114-139 Boston Celtics
Philadelphia 76ers 106-114 Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs 139-130 Washington Wizards
Portland Trail Blazers 106-98 Minnesota Timberwolves
Los Angeles Lakers 128-123 Memphis Grizzlies
Sacramento Kings 127-104 Phoenix Suns
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