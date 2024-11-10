Victor Wembanyama NBA tarihine geçti: San Antonio Spurs evinde kaybetti!
San Antonio Spurs, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi evinde ağırladığı Utah Jazz'a 110-111 mağlup oldu.
NBA'de Cleveland Cavaliers, sahasında Brooklyn Nets'i 105-100 yenerek sezona 11'de 11 ile giriş yaptı.
Cavaliers, Nets'i ağırladığı mücadeleyi Evan Mobley'nin 23 sayı, 16 ribaunt, Donovan Mitchell'ın 22 ve Darius Garland'ın 20 sayılık performanslarıyla kazanarak yoluna namağlup devam etti.
Nets'te Cameron Johnson'ın 23, Cam Thomas ve Dennis Schröder'in 22'şer sayısı, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.
WEMBANYAMA TARİHE GEÇTİ
San Antonio Spurs'ün Fransız yıldızı Victor Wembanyama, Utah Jazz'a 111-110 yenildikleri karşılaşmada NBA tarihine geçti.
Wembanyama, karşılaşmada 6'sı üç sayı çizgisinin gerisinden olmak üzere 24 sayı, 16 ribaunt ve 7 blok üretti. Fransız genç basketbolcu, NBA tarihinde birden fazla maçta 20 sayı, 15 ribaunt, 5 blok, 5 üç sayı isabeti ve üzeri istatistikle oynayan ilk oyuncu oldu.
Sezonun 6. mağlubiyetini yaşayan ev sahibi Spurs'te Stephon Castle 23 ve Devin Vassell 21 sayı kaydetti.
İkinci galibiyetini alan Jazz'da ise Collin Sexton 23 ve Lauri Markkanen 20 sayı buldu.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
San Antonio Spurs-Utah Jazz: 110-111
Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 105-100
Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 113-125
Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 105-103
Spor Haberleri
- ‘Rızası vardı’ savunması!
- Kerem Aktürkoğlu'ndan Gomis'e veda!
- Amed'de Burç Baysal dönemi
- Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaray açıklaması!
- Bayern Münih'in yıldızı isyan etti!
- Paraguay'da Lionel Messi yasağı!
- Zeynel Soyuer, son yolculuğuna uğurlandı
- Juventus'un Kenan Yıldız'a inancı tam!
- Uludağ İçecek ile THY EuroLeague güçlerini birleştirdi
- Fransız futbolcuya hapis cezası!
En Çok Okunan Haberler
-
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- Motorcular şikayetçi oldu!
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- Cep telefonunuzun izlendiğini nasıl anlarsınız?