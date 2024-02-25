Lecce - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, İtalya Serie A'nın 26. haftasında deplasmanda Lecce ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 11:34
Lecce - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor.

Simeone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Roberta D'Aversa'nın ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.

LECCE - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Ettore Giardiniero Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

LECCE - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Doveri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Lecce, ligde oynadığı son maçta Torino deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.  

Inter ise sahasında karşılaştığı Salernitana'yı 4-0 mağlup etmişti. 


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