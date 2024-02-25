Lecce - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, İtalya Serie A'nın 26. haftasında deplasmanda Lecce ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor.
Simeone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Roberta D'Aversa'nın ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.
LECCE - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Ettore Giardiniero Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
LECCE - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Doveri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Lecce, ligde oynadığı son maçta Torino deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.
Inter ise sahasında karşılaştığı Salernitana'yı 4-0 mağlup etmişti.
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