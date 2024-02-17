Inter, Salernitana karşısında farka koştu!

İtalya Serie A 25. hafta maçında Inter, sahasında Salernitana'yı 4-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:19
Inter, Salernitana karşısında farka koştu!
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İtalya Serie A 25. hafta maçında Inter, sahasında Salernitana ile karşılaştı.

Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Inter 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 17. dakikada Marcus Thuram, 19. dakikada Lautaro Martinez, 40. dakikada Denzel Dumfries ve 90+1. dakikada Arnautovic kaydetti.

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Inter'in yıldız futbolcusu Lautaro Martinez, Serie A'da 3 sezon üst üste 20 gol barajını aşmayı başardı. Arjantinli oyuncu Inter tarihinde bu başarıya ulaşan üçüncü oyuncu oldu.

Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 66 dakika sahada kaldı.

Inter-Salernitana maçının 77. dakikasında oyuna giren Tajon Buchanan, Serie A'da oynayan ilk Kanadalı futbolcu oldu.

Alınan bu sonucun ardından Inter puanını 63'e çıkardı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Salernitana ise 13 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter, Lecce ile karşılaşacak. Salernitana ise Monza'yı konuk edecek.


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