Leeds United, West Ham'ı 2 golle geçti!

25.10.2025 09:20:00
Cumhuriyet Spor
Premier Lig'in 9. haftasında Leeds United, West Ham United'ı sahasında 2-1 ile geçti.

Premier Lig'in 9. hafta mücadelesinde Leeds United, sahasında West Ham United'ı konuk etti.

Elland Road'da oynanan karşılaşmada Leeds United, rakibi West Ham'ı 2-1 yendi.

Leeds United'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Brendan Aaronson ve 15. dakikada Joe Rodon kaydetti. West Ham'ın golü ise 90'da Mateus Fernandes'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Leeds United puanını 11'e yükseltirken, West Ham 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında West Ham, sahasında Newcastle'ı konuk edecek. Leeds United ise Brighton deplasmanına gidecek.

