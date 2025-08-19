Leeds United Premier Lig'e galibiyetle başladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 10:25:00
Leeds United, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Everton'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Leeds United, Everton'ı konuk etti.

Elland Road Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

GREALISH YEDEK BAŞLADI

Leeds United'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada penaltıdan Lukas Nmecha kaydetti.

Everton'ın Manchester City'den kadrosuna kattığı Jack Grealish, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 71. dakikada Tim Iroegbunam'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Leeds, lige 3 puanla başladı. Everton puan alamadı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Leeds United, Arsenal deplasmanına gidecek. Everton, Brighton'ı konuk edecek.

