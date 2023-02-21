Leeds United'da Javi Gracia dönemi

İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Jesse Marsch'tan boşalan teknik direktörlük görevine Javi Gracia'nın getirildiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 19:36
Leeds United'da Javi Gracia dönemi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, teknik direktörlük görevine Javi Gracia'yı getirdi.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki İspanyol teknik direktörle "esnek" bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Javi Gracia

WATFORD DA GÖREV ALMIŞTI

Ligde 19 puanla 19. sırada yer alan Leeds United, 6 Şubat'ta teknik direktör Jesse Marsch'ın görevine son vermişti.

Kariyerinde daha önce Watford'u çalıştıran Gracia, başkent temsilcisini 2019 yılında Federasyon Kupası finaline taşımıştı.


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