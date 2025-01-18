Leganes, Atletico Madrid'in serisine son verdi!
La Liga'da Atletico Madrid, Leganes'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Atletico Madrid'in ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
İspanya La Liga'nın 20. haftasında Atletico Madrid, Leganes ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Municipal de Butarque'deki maçı Atletico Madrid, 1-0'lık skorla kaybetti.
Karşılaşmada Leganes'e galibiyeti getiren tek golü 49. dakikada Matija Nastasic attı. Atletico Madrid'de Antoine Griezmann, 90. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid'in ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Atletico Madrid, bu yenilgi sonrası 44 puanda kaldı. Leganes, 22 puana yükseldi.
Atletico Madrid, ligin bir sonraki haftasında sahasında Villarreal ile karşılaşacak. Leganes, Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.
Etiketler: #atletico madrid #leganes #la liga
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