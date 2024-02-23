Legia tribünlerinden UEFA'ya olay pankart!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 00:38

Güncelleme: 23.02.2024 - 00:38

Legia Varşova taraftarları, Molde ile oynadıkları maçta UEFA için olay bir pankart açtı.

Polonyalı taraftarlar önce maçın başında, "Bu sefer sen kazandın UEFA" pankartını açtı.

Legia Varşova tribünlerinde daha sonra ise, "Sürpriz o..... ç....." pankartını açtı.