Legia tribünlerinden UEFA'ya olay pankart!
Legia Varşova taraftarları, Konferans Ligi'ndeki Molde karşılaşmasında UEFA için, ""Sürpriz o..... ç....." pankartı açtı.
Legia Varşova taraftarları, Molde ile oynadıkları maçta UEFA için olay bir pankart açtı.
Polonyalı taraftarlar önce maçın başında, "Bu sefer sen kazandın UEFA" pankartını açtı.
Legia Varşova tribünlerinde daha sonra ise, "Sürpriz o..... ç....." pankartını açtı.
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