Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lider Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında deplasmanda milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 10:43
Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, kendi sahasında lider Arsenal'ı konuk edecek.

LEICESTER CITY - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

King Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

LEICESTER CITY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği kaşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Leicester City ligde oynadığı son mücadelede Manchester United deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrıldı.

Arsenal ise Aston Villa deplasmanında 4-2 kazanmıştı.


Arsenal Leicester City İngiltere Premier Lig Çağlar Söyüncü

İlgili Haberler

Premier Lig'de Tottenham ilk 4 iddiasını sürdürdü

Premier Lig'de Tottenham ilk 4 iddiasını sürdürdü
Premier Lig'de Liverpool, Newcastle United'ın 17 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi!

Premier Lig'de Liverpool, Newcastle United'ın 17 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi!
Premier Lig'de Manchester City Arsenal'ı devirdi

Premier Lig'de Manchester City Arsenal'ı devirdi

En Çok Okunan Haberler