Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lider Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında deplasmanda milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, kendi sahasında lider Arsenal'ı konuk edecek.
LEICESTER CITY - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
King Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
LEICESTER CITY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği kaşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Leicester City ligde oynadığı son mücadelede Manchester United deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrıldı.
Arsenal ise Aston Villa deplasmanında 4-2 kazanmıştı.
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