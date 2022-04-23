Leicester City ile Aston Villa yenişemedi!
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Leicester City ile Aston Villa 0-0 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brendan Rodgers'ın ekibi Leicester City ile Steven Gerrard'ın ekibi Aston Villa karşı karşıya geldi.
King Power Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmazken ev sahibi Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi.
Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılamayan Leicester City, puanını 42'ye yükseltirken bundan önceki son 4 maçından mağlup ayrılan Steven Gerrard'ın ekibi Aston Villa, puan hasretini sonlandırarak 37 puana yükseldi.
Ligin diğer haftasında Leicester City, deplasmanda Tottenham Hotspur ile karşılaşırken Aston Villa kendi evinde Norwich City'i konuk edecek.
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