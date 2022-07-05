Leicester City, Orkun Kökçü için harekete geçiyor
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin, Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü için teklif yapmayı düşündüğü ifade edildi.
Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, kariyerine Premier Lig'de devam edebilir.
The Athletic'te yer alan habere göre; Leicester City'nin, adı uzun süredir transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki futbolcu için bu yaz transfer teklifi yapmayı düşündüğü aktarıldı.
TRANSFER İÇİN YEŞİL IŞIK
Milli futbolcunun, geçen sezonun devre arasındaki transfer döneminde de İngiliz ekibinin transfer gündemine geldiği hatırlatılırken, o dönem resmi bir teklif olmadığı belirtildi.
Leicester City'nin, Orkun ile birlikte başka hedeflerinin de olduğu vurgulanırken, milli futbolcunun önceki aylarda verdiği röportajda transfer için yeşil ışık yaktığının da altı çizildi. Orkun'un ocak ayı transfer döneminde Leicester City'nin ilgisi için yaptığı açıklamada, "Sakatlığım ve fazla oynayamadığım gerçeğine rağmen, bu tarz kulüplerin beni takip etmesi güzel bir şey. Eğer bir kulüp bana iyi bir hikaye ile gelirse ve Feyenoord da bundan para kazanabilirse, teklifi dinleyeceğimi düşünüyorum" sözleri kullanıldı.
Feyenoord ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Orkun Kökçü ile Leicester City dışında, Arsenal ve West Ham United'ın da ilgilendiği kaydedildi.
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