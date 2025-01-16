Leicester City'den üst üste 6. mağlubiyet!
İngiltere Premier Lig 21. hafta maçında Crystal Palace, deplasmanda Leicester City'yi 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig 21. hafta maçında Crystal Palace, deplasmanda Leicester City ile karşılaştı. King Power Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.
Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Jean Philippe Mateta, 78. dakikada ise Marc Guehi kaydetti.
Palace bu sonuçla ligde oynadığı son 5 maçta 2. galibiyetini aldı. Leicester City ise üst üste 6. mağlubiyetini aldı.
Crystal Palace bu galibiyetle puanını 24'e çıkardı. Leicester ise 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Palace, West Ham ile karşılaşacak. Leicester ise Fulham'ı ağırlayacak.
Etiketler: #İngiltere Premier Lig #Leicester City #crystal palace
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