Leipzig 2 golle Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etti
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Leipzig, sahasında Young Boys'u 2-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu altıncı hafta maçında Leipzig ile Young Boys karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan maçı Leipzig 2-1 kazandı.
Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Benjamin Sesko ile 56. dakikada Emil Forsberg kaydetti. Young Boys'un tek golü 53. dakikada Ebrima Colley'den geldi.
Bu sonuçla birlikte puanını 12 yapan Leipzig, grubu ikinci sırada noktalayarak yoluna devam etti. Young Boys, 4 puanda kaldı ve grubu üçüncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alpay Özalan’a ve Cübbeli Ahmet’e kötü haber
- AYM'den 'Can Atalay' kararı!
- Marmara Denizi'nde deprem!
- Sosyal medya hesabını kapattı!
- 'Böyle biri değildi, bir sağlık durumu mu oldu?'
- Müfredata eklenen ders tepki çekti!
- Vahdettin'i ve Şeyh Sait'i aklamak!
- MEB'den okullara 'yılbaşı' talimatı!
- Eylül Öztürk'ün eşinden Deniz Akkaya'ya 'swinger' yanıtı
- Türk yurttaş ABD'de öldürüldü