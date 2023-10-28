Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Leipzig'den 6 gollü galibiyet!

Bundesliga 9. hafta maçında Leipzig, sahasında Köln'ü 6-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 22:30
Leipzig'den 6 gollü galibiyet!
Abone Ol google-news

Bundesliga 9. hafta maçında Leipzig, sahasında Köln ile karşılaştı.

Red Bull Arena'da oynanan maçı Leipzig 6-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Werner, 40 ve 45+3. dakikada Openda, 43. dakikada Raum, 88. dakikada Sesko ve 90+1. dakikada Baumgartner kaydetti.

Alınan bu sonuçla birlikte Leipzig puanını 20'ya çıkardı. Köln ise 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Köln, Augsburg ile karşılaşacak. Leipzig ise Mainz deplasmanına gidecek.


RB Leipzig fc köln Bundesliga

İlgili Haberler

Leipzig, Kızılyıldız'a umut vermedi!

Leipzig, Kızılyıldız'a umut vermedi!
RB Leipzig deplasmanda çok rahat!

RB Leipzig deplasmanda çok rahat!
RB Leipzig, Bayern'i ezdi Süper Kupa'nın sahibi oldu!

RB Leipzig, Bayern'i ezdi Süper Kupa'nın sahibi oldu!

En Çok Okunan Haberler