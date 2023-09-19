RB Leipzig deplasmanda çok rahat!

RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Young Boys'u 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 21:58
RB Leipzig deplasmanda çok rahat!
Abone Ol google-news

Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında RB Leipzig, Wankdrof Stadında oynadığı maçta Young Boys'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

MESCHACK'IN GOLÜ YETMEDİ

RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Mohamed Simakan, 73. dakikada Xaver Schlager ve 90+2'de Benjamin Sesko kaydetti. Young Boys'ta 33. dakikada Elia Meschack'ın attığı gol puan için yeterli olmadı.

RB Leipzig bir sonraki karşılaşmasında sahasında Manchester City'yi ağırlarken, Young Boys'da, Kızılyıldız deplasmanında boy gösterecek.


Player Alanı
RB Leipzig young boys uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki favorisini açıkladı!

Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki favorisini açıkladı!
UEFA'dan PSG'ye transfer soruşturması: Cezai işlem uygulanabilir!

UEFA'dan PSG'ye transfer soruşturması: Cezai işlem uygulanabilir!
UEFA Başkanı Ceferin, Suudi Arabistan'a kapıları kapattı: 'Şampiyonlar Ligi'nde olamazlar!'

UEFA Başkanı Ceferin, Suudi Arabistan'a kapıları kapattı: 'Şampiyonlar Ligi'nde olamazlar!'

En Çok Okunan Haberler