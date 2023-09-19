RB Leipzig deplasmanda çok rahat!
RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Young Boys'u 3-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında RB Leipzig, Wankdrof Stadında oynadığı maçta Young Boys'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.
MESCHACK'IN GOLÜ YETMEDİ
RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Mohamed Simakan, 73. dakikada Xaver Schlager ve 90+2'de Benjamin Sesko kaydetti. Young Boys'ta 33. dakikada Elia Meschack'ın attığı gol puan için yeterli olmadı.
RB Leipzig bir sonraki karşılaşmasında sahasında Manchester City'yi ağırlarken, Young Boys'da, Kızılyıldız deplasmanında boy gösterecek.
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